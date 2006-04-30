Социалисты организуют концерт и развлечения на Крещатике
12:07, 30 апреля 2006Политика
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Сегодня в 14.00 по инициативе Киевской городской организации Социалистической партии Украины на Крещатике состоится праздничный концерт, приуроченный к Международному дню солидарности трудящихся.
Как сообщает ЛІГА, для киевлян и гостей столицы будут организованы разнообразные конкурсы и развлечения для детей и взрослых.
В мероприятии примут участие депутаты Киевского городского совета от Социалистической партии Украины.
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