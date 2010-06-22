Азаров обещает плохие сны чиновникам с грязными руками

Принятие новой редакции Бюджетного кодекса и Налогового кодекса позволит правительству разработать бюджет на 2011 год на инновационной базе. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время встречи с представителями региональных СМИ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций КМУ.

Азаров напомнил, что Верховная Рада Украины уже приняла в первом чтении новую редакцию Бюджетного кодекса и Налоговый кодекс: «Когда они будут приняты в целом, бюджет в следующем году будет создан на инновационной базе», - отметил премьер.

Глава правительства также подчеркнул существенное уменьшение налоговой нагрузки: количество налогов сократится на треть, ставка налога на прибыль – с 25% до 20%, НДС – с 20% до 17%. Малый бизнес впервые получит пятилетние налоговые каникулы.

Кроме того, по словам Азарова, правительство решило на 80% сократить перечень видов работ, на которые требуются лицензии и разрешения.

Глава правительства подчеркнул, что упрощение налоговых, разрешительных, регуляторных процедур – это первый надежный заслон против коррупции. Второй – это жесткая правовая оценка деяний чиновников. Николай Азаров сообщил, что сейчас проходят проверки в Государственном резерве, Аграрном фонде, Государственной налоговой Администрации, НАК «Нафтогаз Украины» и других государственных структурах.

«В дальнейшем правовой механизм будет работать так, что декларироваться будут не только доходы, но и расходы чиновников и их близких родственников. С нечистыми руками и нечистой совестью никто в государстве не будет спать спокойно», - заявил премьер-министр.