Могилев понял, что «дружинники» в Киеве ездят на лексусах и бентли

Милиция проводит тотальную проверку наличия у населения Украины травматического оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

«Увы, на руках находится громадное количество травматического оружия. Хотя круг лиц, которые могут иметь такое оружие, довольно ограничен, его искусственно расширили до пределов громадных», - сказал А.МОГИЛЕВ.

По словам министра, в Киеве зарегистрировано до 10 тысяч единиц травматического оружия, которое находится у организаций по охране общественного порядка. «Кто-нибудь в Киеве видел 10 тысяч дружинников? Я не видел. Когда мы стали проверять, то выяснилось, что все эти члены общественных формирований - на машинах «Лексус», «Мерседес», «Бентли» и так далее», - сказал А.МОГИЛЕВ.