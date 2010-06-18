Азарова спрашивают, почему Украина отозвала адвокатов из Стокгольма

Народный депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ просит премьер-министра Николая АЗАРОВА подтвердить или опровергнуть информацию об отзыве Украиной адвокатов во время рассмотрения дела «РосУкрЭнерго» против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий депутатский запрос В.ЯВОРИВСКОГО был оглашен сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады.

В частности, депутат просит главу правительства подтвердить или опровергнуть информацию о том, что украинская сторона отозвала своих адвокатов-международников из судебного процесса в Стокгольмском арбитражном суде, где рассматривался иск «РосУкрЭнерго» к Украине по поводу возвращения 11 млрд. кубометров газа стоимостью свыше 5 млрд. дол., решение которого нанесло большой ущерб национальным интересам и может привести к потерям госбюджета.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у «РосУкрЭнерго» в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года «РосУкрЭнерго» было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% акций «РосУкрЭнерго».

К тому же, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «РосУкрЭнерго» получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

17 июня фракция БЮТ распространила заявление о том, что возмещение потерь в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда о передаче компании «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд. куб. м природного газа и штраф на 200 млн. дол. НАК «Нафтогаз Украины» составляет пятую часть золотовалютных резервов Украины.

В БЮТ также заявляли, что государство Украина вывело из процесса защиты интересов “Нафтогаза” в Стокгольмском суде команду юристов-международников, а оставила лишь ведомственных юристов НАК.