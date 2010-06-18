Шесть народных депутатов из НУ-НС вошли в коалицию

Шесть народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” вошли в состав коалиции “Стабильность и реформы”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

По его словам, в коалицию вошли: Валерий БОРИСОВ, Давид ЖВАНИЯ, Владимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВИКОВ, Сергей ХАРОВСКИЙ и Виктор ШЕМЧУК.