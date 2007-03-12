Изменения в закон о Нацбанке не могут быть подписаны, потому что...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, принятый Верховной Радой Украины 23 февраля после повторного рассмотрения закон не может быть подписан, исходя из следующего:

предыдущей редакцией этого закона от 21 декабря 2006 года предусматривались, в частности, новые требования, выдвигаемые к лицам, которые могут быть членами Совета Национального банка Украины, в связи с чем часть вторая статьи 10 Закона Украины «О Национальном банке Украины» излагалась в новой редакции. Не отрицая этого, Президент предложил дополнить перечень еще и требованием относительно невозможности занимать должность члена Совета Национального банка Украины при наличии представительского мандата.

Однако Верховная Рада Украины во время повторного рассмотрения закона не только не учла это предложение Президента, но вообще исключила из закона положение, которым устанавливались новые требования к лицам, которые могут быть членами Совета Национального банка Украины.

Учитывая значение Совета Национального банка Украины как руководящего органа Национального банка Украины, который в соответствии со статьей 100 Конституции Украины разрабатывает основные основы денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за ее проведением, с целью усиления независимости Совета Президент считал бы целесообразным дополнить закон положением, которое устанавливает дополнительные требования к лицам, которые могут быть членами Совета Национального банка Украины, предусмотрев, в частности, обязательность высшего юридического образования или научной степени в отрасли права и при этом опыт соответствующей работы, а также невозможность занимать должность члена Совета Национального банка Украины при наличии представительского мандата, что будет отвечать норме части третьей статьи 78 Конституции Украины.

Поэтому В.ЮЩЕНКО предлагает следующее: «Членом Совета Национального банка Украины может быть гражданин Украины, имеющий высшее экономическое, финансовое или юридическое образование или научную степень в отрасли экономики, финансов и/или права и при этом имеющий опыт работы не менее пяти лет в органе законодательной власти и/или на руководящих должностях в центральных органах исполнительной власти, обеспечиваюзих проведение и реализацию государственной финансовой, экономической и правовой политики, в банковском учреждении, опыт научной работы по финансовой, экономической или правовой тематике, а также не имеющий представительского мандата».

Представлять предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель Президента Украины в ВР Роман ЗВАРИЧ.