ВР предлагают сделать декларативными все виды хоздеятельности

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства предлагает распространить декларативный принцип на все виды хозяйственной деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, данная норма предусматривается в проекте закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» относительно осуществления хозяйственной деятельности на основании декларации (№6265), автором которого является глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

В комитете также сообщили, что Верховная Рада приняла за основу данный проект закона.

По ее словам, данные изменения упростят вхождение в бизнес и позволят предпринимателям в полной мере использовать право осуществлять хозяйственную деятельность по декларативному принципу.

Со вступлением в силу Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" субъекты хозяйствования получат право работать по декларативному принципу, то есть без получения разрешительного документа. Но сегодня лишь некоторые из государственных организаций соглашаются на применение декларативного принципа в их сфере. Большинство же разрешительных органов блокируют выполнение этого закона.

«Поэтому мы предложили изменения в закон, которыми устанавливается, что право субъектов хозяйствования на проведение определенных действий на основании представления декларации распространяется на все виды деятельности, не запрещенные законом», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Согласно законопроекту, Кабинету министров предоставляется право определить перечень видов деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации. Также правительство должно в месячный срок утвердить форму сообщения государственному администратору или соответствующему разрешительному органу о соответствии материально-технической базы требованиям законодательства.