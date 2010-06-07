Тимошенко советуют начать все сначала

В сложившихся условиях оппозиция постепенно сдает в динамике общественной коммуникации и утрачивает свой электоральный потенциал. Для сохранения электората оппозиции необходимо прибегнуть к новым методам политической деятельности и начать заново выстраивать кампанию в так называемых «чужих» регионах. Так прокомментировал результаты последних социологических исследований политический эксперт, директор GMT Group Анатолий ЛУЦЕНКО, сообщили УНИАН в GMT Group.

«Оппозиция, и прежде всего БЮТ, нуждается в новой коммуникационной модели как на своём, так и на «чужом» электоральном поле. Ей стоит пересмотреть методологию работы на электоральном поле. Необходимо продемонстрировать умение вести конструктивную дискуссию - забыть о том, что было до выборов и разработать принципиально новую стратегию работы на местах», - считает эксперт.

По его словам, если для НУНС сегодня важно хотя бы удержать «свои» регионы, то БЮТ стоит в корне пересмотреть работу в так называемых «чужих» областях. «В первую очередь, для этого необходимо выдвигать на первые роли конструктивных политиков уровня Сергея СОБОЛЕВА, Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, Николая ТОМЕНКО и других. Наряду с этим, БЮТ стоит отойти от деструктивного дискурса информационной кампании, которая в данном виде не воспринимается избирателем», - отметил А.ЛУЦЕНКО.

По мнению эксперта, «БЮТ затягивает с обновлением пула спикеров. Динамика пропала, и центробежные процессы в организации усилились. Сегодня Юлии ТИМОШЕНКО нужно изменить мотивационную составляющую в деятельности команды в целом. Это может оздоровить ситуацию. Пока же и фракция, и региональные организации БЮТ дезориентированы: они не видят цели. Соответственно, отсутствует стимул бороться за её достижение», - подчеркнул директор GMT Group.