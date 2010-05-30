Ющенко поручил Еханурову уладить «чувствительный вопрос»

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его политическая сила должна активно участвовать в местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в субботу на заседании Совета «Нашей Украины».

«Мы должны активно принять участие в выборах в местные органы самоуправления», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он спрогнозировал, что в течение месяца-полутора будет определена дата, а также избирательная система, по которой будут проводиться выборы в местные органы власти.

Лидер «Нашей Украины» считает, что Партия регионов и БЮТ, несмотря на свои предвыборные обещания вернуться к мажоритарной системе, все же оставят смешанную систему выборов, чтобы таким образом сохранить свое политическое влияние на местах. В.ЮЩЕНКО отметил, что и при таких условиях «Наша Украина» должна активно участвовать в местных выборах и выдвигать в депутаты и мэры кандидатуры авторитетных и влиятельных людей. При этом он предложил провести рейтинговое голосование за этих кандидатов.

Кроме того, лидер «Нашей Украины» отметил, что партия должна подготовиться к местным выборам, проведя изменения внутри партии и определившись с финансовыми вопросами. В.ЮЩЕНКО сообщил о создании комиссии во главе с Юрием ЕХАНУРОВЫМ, которая должна дать ответы на все чувствительные вопросы, связанные с финансированием партии.

Также важным аспектом реформирования «Нашей Украины» В.ЮЩЕНКО назвал сплочение единомышленников в рядах партии. Он подчеркнул, что НУ не должна быть «кадровым донором» для других политических сил, а, наоборот, должна привлекать к себе самых влиятельных и самых авторитетных людей, в том числе на региональном уровне.

Также лидер «Нашей Украины» поставил задачу консолидировать парламентскую фракцию партии.

«Наша Украина» должна иметь персональное лицо в парламенте», - сказал он, назвав недопустимым то, что некоторые депутаты, хоть и является членами «Нашей Украины», работают на другие группы в парламенте.