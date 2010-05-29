Ющенко рассказал о своей «самой большой ошибке»

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сотрудничество возглавляемой им партии с Блоком Юлии Тимошенко может привести только к уничтожению НУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Совета «Нашей Украины».

«Убежден, что сотрудничество с ТИМОШЕНКО может быть только губительно для политической силы», - отметил он.

По его словам, причиной сегодняшнего раскола в демократическом лагере и проблем в «Нашей Украине» является поведение лидера БЮТ.

«Почему «Наша Украина», по сути, была так глубоко расколота в последние пять лет? Должен утверждать: нас разъединил не ЯНУКОВИЧ, я утверждаю, что нас разъединил не коммунист СИМОНЕНКО. Я утверждаю, что нас разъединила не другая, в то время оппозиционная сила. Нас разъединили союзники», - заявил В.ЮЩЕНКО.

«Я убежден, что моя самая большая ошибка - это ТИМОШЕНКО. Самая большая ошибка, что мы ее дважды приводили к власти», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО не нужны партнеры, а только «холопы и рабы».

В качестве примера он привел ситуацию с Народным Рухом Украины, партией «Реформы и порядок», которые, по его словам, сегодня фактически растворились в Блоке Юлии Тимошенко.

Более того, лидер «Нашей Украины» считает, что БЮТ нельзя считать демократической силой.

«У КПУ и у БЮТ есть одна общая черта – это демагогия. И есть одна черта, которая их разъединяет: если КПУ - это просто демагогия, то БЮТ - это демагогия в вышиванке», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что не видит особых отличий между идеологией БЮТ и Партии регионов. В.ЮЩЕНКО высказал предположение, что эти две политические силы вскоре снова объединятся, и не исключил, что это может произойти во время принятия проекта изменений в Конституцию, которые в свое время разрабатывал бывший глава Администрации Президента Виктор МЕДВЕДЧУК.

«Убежден, что в августе-октябре текущего года они вернутся к этой идее. И, кроме установления двухпартийной системы, повысят проходной барьер.», - сказал лидер «Нашей Украины».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что пока не будет осознания этих фактов, трудно говорить о консолидации партии. Он подчеркнул, что не будет поддерживать ни одной идеи, которая будет требовать консолидации «Нашей Украины» с БЮТ.