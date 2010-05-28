Эксперт прогнозирует, на что команда Януковича сделает главную ставку

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что вчерашнее проведение Совета регионов во Львове и активную дискуссию вокруг социальной политики можно расценивать как «начало последовательной экспансии Партии регионов на Западную Украину», в ходе которой Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ делает попытку дезавуировать собственный «образ врага» в западном регионе, усиливая при этом своих губернаторов.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО.

В частности, говоря о вчерашнем заседании Совета регионов, прошедшего под руководством В.ЯНУКОВИЧА, А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что сам формат мероприятия стоит расценивать как «эффективный подход к завязыванию не регионального, а общегосударственного диалога».

«Попытка сделать прорыв на запад, дезавуировать образ врага со стороны команды ЯНУКОВИЧА была прогнозируемой. И в этой связи стоит отметить выдержанную и последовательную позицию новых губернаторов, назначенных в западные области Украины. Принято было считать, что ГОРБАЛЬ, СУХОЙ и ПАПИЕВ окажутся чуть ли не в условиях партизанской войны. Но они смогли найти адекватные методы взаимодействия с местными элитами и даже укрепить институт исполнительной власти в регионе», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, новой консолидирующей идеей, способной объединить Запад и Восток, станет Евро-2012, на которую командой В.ЯНУКОВИЧА будет сделана главная ставка.

«В ходе своего визита ЯНУКОВИЧ поднял две основные темы, которые станут консолидирующей для общества, – повышения уровня социальной защиты и организации Евро-2012. Что касается Евро, то это будет новой временной национальной идеей, консолидирующей Запад и Восток. Показательно, что в работе Совета регионов принимают активнейшее участие именно представители местной власти Львова, Харькова, Донецка», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.