В крымских школах хотят 1 сентября провести «урок Януковича»

Министерство образования и науки Крыма предложило 1 сентября провести в школах урок, посвященный программе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей», сообщает информагентство Е-Крым.

«1 сентября мы рекомендуем в Крыму провести единый урок по изучению программы Президента Украины «Украина для людей», рассказать и суть программы, и как мы планируем осуществлять ее в конкретном регионе», - сообщил министр образования и науки Крыма Валерий ЛАВРОВ на заседании Совета министров АРК.

При этом министр уточнил, что урок планируется провести в старших классах школ, профессионально-технических училищах и высших учебных заведениях.