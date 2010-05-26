Янукович внесет в ВР неотложный законопроект

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о ратификации Европейской конвенции о компенсации убытков жертвам насильственных преступлений как безотлагательный.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

Как отмечается в сообщении, глава государства поддержал представление Омбудсмана о необходимости ускорения ратификации конвенции о компенсации убытков жертвам насильственных преступлений.

В представлении от 4 апреля 2010 года по поводу необходимости ускорения ратификации этой конвенции Н.КАРПАЧЕВА отмечала обязанность государства компенсировать ущерб пострадавшему от преступления, если личность преступника не установлена или он является неплатежеспособным. Однако закон, определяющий условия и порядок такого возмещения, до сих пор не принят.

В представлении Уполномоченного по правам человека Президенту Украины отмечается, что участниками этого важного международно-правового акта на данное время являются 23 государства, в частности, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания и др. Наше государство – одно из восьми, подписавших этот документ в 2005 году.

“Принятие Европейской конвенции о компенсации убытков жертвам насильственных преступлений 1983 года является чрезвычайно важным для Украины, учитывая наличие массовой трудовой миграции украинцев за границу, прежде всего в страны Западной Европы, и их фактическую правовую незащищенность. Ратификация Конвенции, в первую очередь, будет способствовать защите прав наших трудовых мигрантов”, - отмечала Омбудсман.

В пресс-службе Н.КАРПАЧЕВОЙ сообщили, что только что поступил ответ главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЁВОЧКИНА на это представление. Он сообщил, что по поручению главы государства представление Уполномоченного по правам человека рассмотрено. Поскольку имплементация в национальное законодательство названной Европейской конвенции даст возможность улучшить ситуацию в области обеспечения возмещения ущерба гражданам Украины, которые пострадали от преступлений, вопрос подготовки к ратификации этой Конвенции находится под постоянным контролем Президента Украины.

В ответе С.ЛЁВОЧКИНА отмечается, что эта Конвенция, а также Конвенция о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных и Дополнительный протокол к ней предусматривают взаимоувязанные мероприятия по их реализации. В связи с этим признано целесообразным одновременно внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты об их ратификации. Теперь проходит согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти законопроекта о ратификации Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных и Дополнительного протокола к ней. Этот законопроект после его представления на рассмотрение Президенту Украины и законопроект о ратификации Европейской конвенции о компенсации убытков жертвам насильственных преступлений без промедления будут внесены в Верховную Раду как безотлагательные для внеочередного рассмотрения парламентом.

По убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, ратификация данной Конвенции является необходимым условием эффективной социальной и правовой защиты граждан Украины, которые стали жертвами преступных посягательств как на территории нашего государства, так и за его границами.