Тигипко обещает систему автоматического возврата НДС

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что с августа будет введена система автоматического возвращения НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал журналистам в Кабинете министров.

«Сейчас затянули немножко с решением вопросов по реструктуризации старой задолженности, но в ближайшее время это постановление выйдет, и в добровольном порядке предприятия смогут получить те ценные бумаги, которых очень ждет рынок, и они сразу, мне кажется, перейдут в деньги, и это поможет нашим, в первую очередь, экспортерам», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сделал соответствующее поручение, которое предусматривает переход с августа на автоматическое возвращение НДС.