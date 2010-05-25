Львовский облсовет официально отказался от "Великой Отечественной"

Сегодня Львовский областной совет принял решение «О Днях памяти жертв Второй мировой войны», в соответствии с которым решено не употреблять термин «Великая Отечественная война» как не отвечающий украинским историческим реалиям.

За это решение проголосовали 62 депутата областного совета, сообщил УНИАН заместитель председателя ВО «Свобода», депутат Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ, который докладывал на заседании сессии по этому вопросу.

В соответствии с этим решением облсовета, 8-9 мая во Львовской области будут отмечать Дни памяти жертв Второй мировой войны.

Как отметил О.ПАНЬКЕВИЧ, Львовский облсовет постановил поручить Львовской облгосадминистрации разработать и утвердить меры по отмечанию этих дней, предусмотрев поминальные и траурные мероприятия памяти украинцев, «которые стали жертвами немецко-фашистского и московско-коммунистического тоталитарных режимов».

Также облсовет постановил не употреблять термин «Великая Отечественная война» как не отвечающий украинской исторической реальности, а также предусмотреть меры по освещению полной и объективной истории вооруженного национально-освободительного движения украинцев в 40-50-х годах XX ст. и чествования участников движения во время Дней памяти жертв Второй мировой войны.

По словам О.ПАНЬКЕВИЧА, отдельным пунктом данного решения отмечается, что депутаты Львовского областного совета обратятся в Генпрокуратуру Украины с просьбой принять действенные меры по недопущению использования флагов и символики несуществующей страны СССР и других тоталитарных государств, а также - в областные советы Украины с предложением принять аналогичные решения.