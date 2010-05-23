На Прикарпатье открыли скульптурный монумент «Борцам за волю Украины»

На Прикарпатье в селе Боднарив Калушского района сегодня, на Святую Троицу, торжественно открыли скульптурный монумент «Борцам за волю Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, на барельефах монумента увековечено патриотов–односельчан: краевого проводника ОУН, поэта и публициста УПА Михаила Дяченко (псевдоним Марко Боеслав, псевдоним «Гомон» ) и генерала Украинской повстанческой армии Олексы Луцкого, псевдоним- «Беркут».

Священники освятили монумент. Состоялось вече при участии руководства областной и районной власти, представителей национально-патриотических сил, ветеранов УПА, жителей села и краеведов.

Стелла с барельєфами героев увенчана Трезубом, который символизирует благодарность прикарпатцев всем борцам за свободу Украины.

Монумент построили на средства райгосадминистрации, сельского совета и пожертвования односельчан.