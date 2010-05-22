Клюев: в Украине остался лишь один центр влияния

В Украине остался и действует достаточно эффективно лишь один центр влияния - Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, заявил в Симферополе на совещании по вопросам развития экономики и социальной сферы Крыма первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, по его словам, «разные центры влияния, разные течения, перепалки в интернете между Президентом, премьером и председателем Верховной Рады ушли в прошлое. Тот хаос, который мы наблюдали в Украине последние пять лет, закончился. Больше такого не будет».

Как сказал А.КЛЮЕВ, если кто-то начнет перепалку, то очень быстро лишится свей должности. «Все руководители страны должны работать в одном направлении, которое указывает Президент. То же и на местах: Совет министров Крыма и местные органы власти - все руководители работают на одну цель - на развитие государства», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, Совету министров Крыма повезло с руководителем Василием ДЖАРТЫ, потому что он может спокойно и уверенно заходить в кабинет руководителя государства и в любой кабинет в правительстве Украины, что позволяет быстро и эффективно решать крымские проблемы, накопившиеся за последние годы.

Фактически все здесь присутствующие (на совещании) - члены одной команды, и это залог успеха в реализации задач, стоящих перед нами, сказал первый вице-премьер-министр.