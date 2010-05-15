Прокурор Киева говорит, что уголовные дела против нардепов еще будут

Прокурор Киева Юрий УДАРЦОВ заверяет, что все виновные в столкновениях в Верховной Раде 27 апреля будут привлечены к ответственности, независимо от политической принадлежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам Ю.УДАРЦОВА, в настоящее время в производстве находится уголовное дело, возбужденное по факту тех событий (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство), и в рамках его расследования все виновные «независимо от того, к какой политической силе они принадлежат, будут привлечены к ответственности».

«Это наша обязанность и мы его выполним», - пообещал Д.УДАРЦОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

14 мая в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что в ходе расследования этого дела следователями прокуратуры возбуждено уголовное дело против народных депутатов Украины Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).

Между тем в оппозиции выражают возмущение, что не возбуждено ни одного уголовного дела против тех представителей властных фракций, которые применяли грубую физическую силу к представителям оппозиции, причинив им серьезные травмы.