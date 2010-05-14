Тимошенко: черноморский шельф опять отошел мошенникам в собственность

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что непрозрачные действия Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьера Николая АЗАРОВА в энергетической политике приведут к дестабилизации цен на энергоносители для населения.

Об этом Ю.Тимошенко заявила сегодня в эфире телеканала "Украина".

"В 2007 году все стратегические запасы нефти и газа были отняты окружением Януковича. Сегодня, в сущности, те же структуры забрали шельф Черного моря. И никакого уголовного дела нет. С сегодняшнего дня тот шельф Черного моря, который и был залогом того, что цены на газ, на нефтепродукты будут в Украине стабильными хотя бы для людей. Сегодня этот шельф опять отошел мошенникам в их собственность", - сказала Ю.Тимошенко.

В то же время, по ее словам, эти темы остаются вне новостей на центральных каналах телевидения. "У нас еще было стратегическое месторождение газа - Сахалинское месторождение в Харьковской области, которое наше правительство постановлением передало НАК "Нафтогаз Украины" для разработки. Кто-нибудь знает, что неделю назад отменили это постановление и отдали ближайшему окружению Януковича это стратегическое месторождение?" - поинтересовалась лидер БЮТ.

Ю.Тимошенко обратила внимание на тот факт, что новая власть ведет непрозрачную политику, которая направлена на обслуживание своего окружения. "И это прошло лишь несколько недель, еще совсем мало времени. Еще (впереди) пять лет, как говорят Президента Януковича, но вы никогда не не услышите, что за это возбуждены уголовные дела. А дело, в котором нет – ни того, кто получил взятку, ни того, кто дал взятку, ни суммы взятки, и есть только фальшивые записи, которые я еще в 2003 году доказала, что это, – фальшивка, сегодня поднимают и распространяют по всему миру", - добавила она.

"Я могу сказать, что меня сейчас меньше всего тревожит то, что против меня возбуждают дела, какую они мне создают репутацию. Меня тревожит, что у Украины останется", - заявила Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма лежит иск компании Vanco к правительству Украины.

Кабинет Министров Украины предлагает компании "Венко Прикерченска" заключить мировое соглашение в тяжбе, связанной с расторжением правительством Юлии ТИМОШЕНКО договора о разделе продукции.

"У нас уже поданы соответствующие предложения. Они изучаются сторонами», - сообщил 12 мая журналистам министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, отметив при этом, что аналогичные проекты мировых соглашений обсуждаются сейчас и другими компаниями, с которыми Украина находится в судебных разбирательствах.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), добытой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты города Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет Министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.