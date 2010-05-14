Литвин назвал «ключевой момент» визита в Украину Медведева

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает «ключевым моментом» визита в Украину Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА подписание соглашения о демаркации украинско-российской государственной границы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, отвечая на вопрос телеканала «Рада», В.ЛИТВИН назвал запланированный визит в Украину Д.МЕДВЕДЕВА важным, отметив, что предыдущий период «холодных, формальных отношений» между Украиной и Россией нанес значительный вред обеим странам в экономическом плане, в человеческом измерении, негативно повлиял на международный имидж Украины. «Ведь вся Европа постоянно на всех уровнях напоминала нам о необходимости нормализовать отношения с Россией», - сказал он.

Глава парламента считает «ключевым моментом» визита подписание соглашения о демаркации украинско-российской государственной границы. «Нам нужно окончательно определить на суше и на водных акваториях, что принадлежит к украинской территории, а что – к российской, - сказал он. - Роль условного забора между странами-соседями должна играть четко определенная линия границы».

«У нас уже решен вопрос границ с Беларусью, если это будет сделано с Российской Федерацией, некоторые проблемные моменты в этом плане останутся лишь с Молдовой», - сказал В.ЛИТВИН. «Не может Украина, являясь уже почти 20 лет суверенным государством, оставлять нерешенными эти проблемы», - отметил он.