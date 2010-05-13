Ровенский горсовет требует расторгнуть пакт Януковича-Медведева

Депутаты Ровенского горсовета приняли обращение к Верховной Раде Украины с просьбой денонсировать харьковские соглашения, подписанные Президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение горсовет принял после почти часового эмоционального обсуждения упомянутых соглашений.

Инициаторами обращения к ВР выступили фракции БЮТ, «Нашей Украины» и Украинской народной партии в горсовете. Их поддержали представители областного Комитета национального спасения Украины, который недавно был создан в Ровно.

Инициаторы не раздали депутатам копии текста документа, а предложили проголосовать за него «с голоса» после зачитывания. Так депутаты и сделали, обращение поддержали 36 избранников из 47 присутствующих в зале.

В то же время, как сообщили в пресс-службе Ровенского облсовета, обращение к Президенту и Верховной Раде Украины относительно новых украинско-российских договоренностей планируют обсудить и депутаты областного совета. Ориентировочно, сессия облсовета рассмотрит этот вопрос 17 мая.

Как сообщалось ранее, Ровенский облсовет планировал обсудить этот вопрос накануне ратификации договора о продлении срока дислокации российского ЧФ в Крыму в ВР (27 апреля), однако тогда для работы сессии не было кворума.