В ГАИ твердят, что не заворачивали митинговальщиков: пустили 40 автобусов
14:25, 13 мая 2010Политика
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Документы на них были в порядке
В ГАИ уверяют, что не препятствовали продвижению колон автобусов из регионов на митинг оппозиции, прошедший в Киеве под Верховной Радой 11 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ.
«Ни в коем случае Госавтоинспекция не воспрепятствовала движению. Доказательством этому есть то, что в Киев прибыло около 40 автобусов, на которые перевозчики оформили соответствующие документы», - сказал он, добавив, что перевозка людей запрещалась в том случае, когда владелец автобуса не имел соответствующего разрешения или транспортное средство находилось в неисправном состоянии.
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