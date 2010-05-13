В ГАИ твердят, что не заворачивали митинговальщиков: пустили 40 автобусов

В ГАИ уверяют, что не препятствовали продвижению колон автобусов из регионов на митинг оппозиции, прошедший в Киеве под Верховной Радой 11 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ.

«Ни в коем случае Госавтоинспекция не воспрепятствовала движению. Доказательством этому есть то, что в Киев прибыло около 40 автобусов, на которые перевозчики оформили соответствующие документы», - сказал он, добавив, что перевозка людей запрещалась в том случае, когда владелец автобуса не имел соответствующего разрешения или транспортное средство находилось в неисправном состоянии.