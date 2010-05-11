«Честного, объективного» Киселева опять просят показать Тимошенко

Члены Совета объединенной парламентской оппозиции просят ведущего и руководителя программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер» Евгения КИСЕЛЕВА рассмотреть вопрос об участии лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО как основного гостя, в частности, в ближайшем выпуске программы 14 мая.

Об этом говорится в открытом письме, текст которого передан агентству УНИАН пресс-службой БЮТ.

В письме отмечается: “Вынуждены вновь обращаться к Вам с открытым письмом. Мы уже писали, что многие годы знаем Вас как честного, объективного тележурналиста и твердо убеждены, что политическая ситуация в Украине, сложившаяся после победы на президентских выборах Виктора ЯНУКОВИЧА, не влияет на Ваши принципы и преданность основам профессиональной журналистики”.

«К сожалению, более 3 месяцев, которые прошли после второго тура президентских выборов, Вы не приглашаете на свою программу политика, который получил поддержку миллионов и миллионов избирателей - Юлий ТИМОШЕНКО», - отмечают авторы письма.

“Несмотря на очевидное для нас давление владельцев телеканала “Интер” на редакцию «Большой политики», мы убеждены, что Вы понимаете: обсуждение сомнительных и противоречивых решений Президента ЯНУКОВИЧА во внешней и внутренней политике без участия лидера оппозиции нарушает все возможные стандарты журналистской профессии”, - заявляют члены Совета объединенной парламентской оппозиции Борис ТАРАСЮК, Николай КАТЕРИНЧУК, Владимир СТРЕТОВИЧ, Юрий КАРМАЗИН, Роман ЗВАРИЧ, Юрий ЛУЦЕНКО, Сергей СОБОЛЕВ, Николай ТОМЕНКО, Иван КИРИЛЕНКО.