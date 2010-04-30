Эксперты - о плюсах и минусах харьковских соглашений

Эксперты разошлись в оценке соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Институтом антикризисных стратегий, об отношении экспертов к ратификации 27 апреля Верховной Радой соглашения о продлении сроков пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

В ходе опроса политологи ответили на два вопроса:

1. Улучшит ли пакт Януковича-Медведева экономическую ситуацию в нашей стране?

2. Приведет ли ратификация соглашения о ЧФ РФ к широкомасштабной политической дестабилизации в Украине?

Политолог, профессор кафедры политологии НаУКМА Алексей ГАРАНЬ заверяет, что в соглашении между Украиной и Россией заложено очень много противоречивого: «Во-первых, снижается цена на газ, но цена за транзит исчисляется от начальной цены на газ, значит могут снизиться и поступления Украине за транзит. Конечно, мы (потребители) что-то выигрываем, но больше выигрывают заводовладельцы, олигархи. Во-вторых, когда мы говорим, что Россия пошла нам на огромные уступки, то это не совсем так. Мы просто возвращаемся к какой-то среднеевропейской цене. Нужно спрашивать, а за что все же Россия предлагает нам 40 миллиардов долларов? На эти деньги можно пять таких баз построить». Отвечая на второй вопрос, Гарань спрогнозировал, что «в Украине будет углубляться поляризация, и здесь есть несколько факторов. Регионалы действительно ведут к монополизации власти, и мы возвращаемся в эпоху позднего Кучмы, но многое будет зависеть от оппозиционных сил и от позиции гражданского общества. Нужно пытаться, чтобы это были ненасильственные методы, потому что, если дела дойдут до столкновений и конфликтов, регионалы смогут повернуть это в свою пользу, как это было с акциями протестов «Украина без Кучмы».

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ убежден, что договоренности между Януковиче и Медведевым существенно улучшат процессы стабилизации в сфере экономики.

«Власти необходимо адекватно разъяснять свои позиции, и тогда будет порядок. Они (представители власти) сегодня больше всего заинтересованы в том, чтобы были решены основные вопросы социально-экономического характера», - уверен Погребинский.

Президент Аналитического центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ: «Получая льготные цены на газ за счет сдачи национальных интересов владельцы предприятий могут более удачно конкурировать на мировых рынках, снижая себестоимость продукции. Но проблема в том, что такие льготные периоды в Украине уже были и они заканчивались не тем, что модернизировались предприятия, а тем, что эти прибыли использовались совсем не по назначению. Поэтому вопрос, что при дешевом газе нет энергосбережения, тоже нужно рассматривать».

Политолог также считает, что политические последствия ратификации харьковских соглашений приведут к углублению общественно-политического раскола в Украине, а именно: обострится повышение политической борьбы. «Подписав такие соглашения, Янукович положил конец той политической стабилизации, которой так гордилась нынешняя власть. Понятно, что это приведет к массовым акциям и протестам оппозиции, которые будут поддержаны частью населения». Таким образом, эксперт убежден, что харьковские соглашения в целом будут стимулировать оппозицию к объединению и у нее появилась политическая цель – денонсировать решение.

«Если учитывать связь соглашения по Черноморскому Флоту с газовым соглашением, то позитивные экономические последствия будут», - заверяет политолог, руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир ФЕСЕНКО. При этом эксперт подчеркивает, что будут позитивные изменения для экспортной отрасли украинской экономики, а именно: для металлургии, для химической промышленности, что снимает потенциальные бюджетные риски, связанные с высокой ценой на газ. Другое дело, что есть политические риски, которые произошли при ратификации соглашения в сессионном зале Верховной Рады.

В то же время Фесенко подчеркнул, что широкомасштабной политической дестабилизации не будет, но не исключено, что конфликты и напряжение останутся. «Будут попытки со стороны оппозиции мобилизовать своих сторонников, но апогей уже был 27 апреля, и скорее мы увидим новые информационные и политические войны вокруг этой темы. Например, если будут новые соглашения по Азовскому морю и Керченскому проливу, это может стать новым толчком для оппозиционных сил, но очевидно, что оппозиции сегодня не хватает силы для организации массовых акций».

Политолог, директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ: «Несомненно это соглашение предполагает рост продукции украинских предприятий, которые полностью зависят от газа. Они (предприятия) станут более конкурентоспособными на мировых рынках и появится шанс стремительного роста украинской экономики в целом. Россия пошла на убытки для своего бюджета, и это важная экономическая уступка для Украины со стороны Российской Федерации».

Что касается возможных сценариев политической борьбы вокруг этой темы, эксперт отметил: «сегодняшние акции БЮТ, НУ-НС больше маргинальны, но у оппозиции остается шанс, возможно даже последний, для того, чтобы остаться на политической арене, и Юлия Тимошенко это прекрасно понимает».

Политолог, директор социологической службы "Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО прокомментировал «харьковский пакт» так: «Эти договоренности никак не повлияют на экономическое развитие Украины, скорее всего, именно дальнейшие соглашения между Путиным и Азаровым о передаче авиационной промышленности и химических предприятий Украины Российской Федерации негативно повлияют на экономический сектор нашей страны. Трудно поверить в то, что Россия будет оставлять прибыли в Украине».

Политолог отметил, что с фактом ратификации соглашения на базирование Черноморского флота Российской Федерации до 2042 года не нужно преувеличивать роль оппозиции. Но, по его мнению, Януковичу и Азарову необходимо оценить ситуацию и понять, что будет новая волна социально-экономических протестов, но не раньше осени 2010 года.

«Если эти соглашения и улучшат экономическую ситуацию в стране, то это плохой признак для будущего. Останется желание решить проблемы не путем экономических реформ, а за счет геополитических уступок», - считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ. При этом он подчеркивает, что сегодня сложилась такая ситуация, что народ уставший как от власти, так и от оппозиции, поскольку еще недавно оппозиция была властью и сделала очень много для того, чтобы президентом стал Янукович. Есть вопрос национальной безопасности, и оппозиции необходимо объединяться, оставив свои амбиции. «Когда страна делится пополам, компромиссом могут стать новые парламентские выборы как вотум доверия тем соглашениям, которые подписаны президентами Украины и России в Харькове. Если победит Партия Регионов, значит, такой вектор развития воспринимает большинство населения Украины», - отметил политолог.

Руководитель Института антикризисных стратегий Екатерина КИРИЧЕНКО: «Харьковский пакт» ухудшит состояние украинской экономики даже в краткосрочной перспективе. В безумной погоне за сверхдоходами владельцы металлургических и химических предприятий вместо инвестиций в энергосберегающие технологии и модернизацию, выжимают из заводов последнее – благодаря низкой заработной плате персонала и относительно дешевым энергоресурсам. Не хотят олигархи тратиться на переоснащение своих предприятий, из-за чего их продукция и не рентабельна? Так это же не проблема целой страны, что кто-то скуп и не может идти в ногу со временем и развитым миром. Страна не должна расплачиваться за них - тем более своей независимостью и суверенитетом.

Что касается политических последствий апрельских договоренностей Януковича-Медведева, очевидно, что в оппозиции появился внешний фактор для потенциального объединения и сопротивления. Но как воспользуются этим шансом те, кто последние пять лет в лучших традициях украинских демократов дрался между собой, – вопрос риторический».

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Как известно, соглашение между Президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым о пролонгации базирования российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года была подписана в Харькове 21 апреля 2010 года.

27 апреля Верховная Рада ратифицировала соглашение. "За" проголосовали 236 народных депутатов Украины.