Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что после 11 мая парламент должен принять решение о допуске иностранных войск на территорию Украину для проведения учений.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада".

По мнению спикера, такое решение необходимо принимать, и "это должно быть решение не коалиции, а Верховной Рады". "Поскольку там предусмотрено проведение до 10 учений с участием войск США, Словакии, Беларуси и России", - сказал он.

"Поэтому я думаю, что все интересы, все внешнеполитические симпатии в этом документе могут быть учтены", - добавил спикер.

Отвечая на вопрос относительно возможной поддержки фракцией Партии регионов такого решения, поскольку ее представители выступали против участия военных США в учениях, В. ЛИТВИН отметил, что парламент принял решение о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины, чем удовлетворил тех членов ПР, которые мобилизовали людей на протесты. Эти “регионалы”, по его мнению, должны осознавать ситуацию и "поступать с государственных позиций".

В этом контексте спикер выразил убеждение, что нет "опасности каких-то падений или поднятия рейтингов" тех политических сил, которые будут принимать решение относительно военных учений.