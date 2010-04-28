Киевский облсовет поддержал соглашение Януковича-Медведева

Депутаты Киевского областного совета выразили поддержку позиции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно последующего пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, отметив, что соответствующее решение депутаты приняли сегодня на ХХХ внеочередной сессии, рассмотрев обращение председателя облгосадминистрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

А.ПРИСЯЖНЮК заметил, что "харьковское соглашение имеет большое значение для экономического и общественно-политического развития нашего государства. Его подписанием положено начало взаимовыгодному партнерству и возобновлению доверия между двумя странами".

Во время своего обращения к депутатам руководитель Киевской области отметил, что «все без исключения законодательные процедуры, связанные с соглашением, происходили публично и в полном соответствии с Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады и Законом Украины «О международных договорах». По словам губернатора, само соглашение «фактически, признано основными политическими силами Европы как не несущее в себе угрозы ни одной стране. А пребывание флота РФ в Севастополе даст значительный экономический эффект для Украины в виде снижения цены на газ и новых инвестиционных проектов».

В свою очередь, депутат Киевского облсовета от БЮТ Михаил СВИСТОВИЧ, комментируя УНИАН голосование на сессии, заметил, что из 120 депутатов облсовета "за" проголосовали 72. По словам М.СВИСТОВИЧА, "физически кворума не было - голосовали карточками". По его данным, положительно указанное соглашение оценили 14 депутатов от Партии регионов, 16 - от СПУ, 16 - от "Нашей Украины", 6 - от Блока Литвина и 20 - от группы "Киевщина", которые раньше были в составе БЮТ.