Не может действовать одновременно два соглашения о Черноморском флоте

В Украине не могут действовать одновременно два соглашения о Черноморском флоте.

Об этом заявил в интервью газете «Вечерние Вести» экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК.

При этом он отметил, что в случае с «харьковским пактом» сила закона подменена силой политического давления.

Л.КРАВЧУК не исключает, что Россия добилась таких результатов не одной ценой на газ. «Видимо, между российским и украинским руководством существует целый комплекс взаимных соглашений и обещаний. И есть нечто, выходящее за пределы стоимости кубометров голубого топлива, ведь подписав договор, Украина согласилась на статус страны с ограниченным суверенитетом», - подчеркнул экс-президент.

«Как быть со статьей 17-й, в которой прямо сказано: в нашей стране запрещено размещать иностранные военные базы? Еще есть статья 102-я, которая говорит, что Президент - это гарант суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. И есть переходные положения, где сказано, что соглашение о базировании ЧФ может быть подписано и ратифицировано. Но если оно уже подписано еще в 1997 году, утверждено парламентом и не отменено, для чего же новое соглашение? У нас что, два соглашения будут в силе?» - отметил Л.КРАВЧУК.