Американские украинцы осуждают соглашение о ЧФ как предательство

Продление срока пребывания Черноморского флота России в Крыму является предательством украинских национальных интересов, заявляет Украинский Конгрессовый Комитет Америки (УККА).

Как сказано в заявлении УККА, переданном агентству УНИАН, организация, которая представляет более чем 1 млн. американцев украинского происхождения, осуждает недавнее соглашение между украинским Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ о продлении пребывания военно-морских сил России в Крыму.

На Президента В.ЯНУКОВИЧА возложена обязанность гарантировать суверенитет Украины в соответствии с Конституцией. В статье 17 Общих принципов Конституции отмечается, что "на территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз". Таким образом, продление пребывания вооруженных сил чужого государства явно противоречит Конституции, отмечают в УККА.

Авторы заявления отмечают, что “господин ЯНУКОВИЧ вынужден будет признать, что Президент, который принял присягу соблюдать Конституцию, не смеет ее игнорировать по любой причине. В частности, если гражданин любой страны преднамеренно своими действиями угрожает суверенитету Украины, так этот гражданин является не просто неосторожным, он является виновным в государственной измене».

“Использование Россией топливных энергоресурсов в качестве оружия для достижения вышеупомянутого продления срока является еще одним примером длинного перечня империалистических действий России, которые на протяжении последних нескольких лет влияли на ее соседей и саму Европу. Кроме того, это еще одна кричащая попытка подорвать суверенитет Украины. Россия использовала свое военно-морское присутствие в Крыму, а также присутствие многих россиян, которые были искусственно заселены туда во времена СССР, чтобы явно и тайно заявлять претензии на Крым как территорию России. Это подрывает основополагающие принципы международного права, изложенные в учредительных актах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые Россия подписала. В прошлом Черноморский флот России нарушал украинское законодательство. Он перевозил несанкционированное оружие, включительно с ракетами, которые имеют дальность действия через украинскую территорию. Оно было использовано в 2008 году для подрыва суверенитета соседней Грузии, близкого друга Украины. Совсем недавно весомые политические деятели России раздавали паспорта среди этнических россиян, которые проживают в Крыму, разжигая сепаратистские настроения и поощряя отделение Крыма. Продолжение пребывания Черноморского флота России является ничем иным, чем созданием более широких возможностей для России навязать свою окончательную волю», заявляет Украинский Конгрессовый Комитет Америки.

УККА подчеркивает, что неизменно поддерживает развитие независимого и демократического Украинского государства и помогает народу Украины в получении справедливого отношения как к членам глобальной семьи суверенных государств.