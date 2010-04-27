Народный рух поддерживает создание Комитета защиты Украины

Народный Рух Украины поддерживает инициативу по созданию Комитета защиты Украины и призывает демократические силы к созданию таких комитетов во всех областях, районах и городах нашего государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Народного Руха Украины.

«27 апреля 2010 года войдет черной датой в историю, как украинского парламентаризма, так и Украины в целом. В этот день в Верховной Раде Украины было ратифицировано антиконституционное Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, в соответствии с которым продлен на 25 лет срок пребывания ЧФ РФ на территории Украины», - отмечается в документе.

В НРУ расценивают как позорный для украинского парламента тот факт, что «среди депутатского корпуса нашлось 236 изменников Украины и ее национальных интересов».

Авторы заявления отмечают, что “с правовой стороны дела, председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН открыл заседание 27 апреля с нарушением Конституции Украины, поскольку в парламенте зарегистрировалось лишь 211 народных депутатов Украины”. “Таким образом, парламент был неправомочным принимать решение, а заседание не могло быть открытым. Именно такое положение вытекает из решения Конституционного Суда Украины от 17.10.2002 г.”, - подчеркивается в документе.

“С политической точки зрения, за непонятное и эфемерное сокращение цены на газ на 100 долларов для предприятий, владельцы которых являются спонсорами ЯНУКОВИЧА, Украина получила дополнительные 25 лет угрозы национальной безопасности, которую несет Черноморский флот Российской Федерации. На очереди сдача авиационной промышленности, ядерной энергетики и газотранспортной системы. Вот цена, которую сполна платит ЯНУКОВИЧ за поддержку на выборах Президента Украины со стороны Кремля”, - подчеркивают в НРУ.

При этом отмечают, что “подписание данного Соглашения и его ратификацию можно квалифицировать, как совершение государственной измены”. “То наступление, которое идет сегодня на Украину, можно сравнить разве что с двадцатыми годами прошлого века, когда раздробленность и взаимная борьба во властной элите Украины привели к потере нашим государством независимости и Украина очутилась в 70-летнем иге”, - напоминают авторы заявления.

В НРУ считают “единственным средством сохранить Украину, ее интересы и независимость – забыть все прошлые обиды среди представителей демократических сил”. “Мы обязаны быть вместе и стать на защиту Украины”, - отмечается в заявлении.