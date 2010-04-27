Янукович удивлен отсутствием женщин в украинском правительстве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ удивлен отсутствием женщин на руководящих должностях в органах исполнительной власти, в частности, в составе Кабинета министров, и обещает вывести гендерную политику в Украине высокий уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы в рамках своего участия в сессии ПАСЕ.

«Я удивлен тем, что коалиция, которая утверждала состав правительства, была не в состоянии включить в правительство женщин. Я считаю, это неправильно. Но это демократия. Мне трудно было вмешиваться», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он заявил, что видит в украинской политике много талантливых женщин, которые могут эффективно работать.

В связи с этим Президент отметил, что в его администрации три женщины занимают высокие должности.

«Считаю, что в ближайшем будущем я предприму дальнейшие шаги, чтобы поднять этот вопрос (гендерной политики – УНИАН) на высокий уровень», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.