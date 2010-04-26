Ефремов рассказал, зачем регионалы забаррикадировались в зале ВР

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что возглавляемая им фракция не допустит срыва в парламенте ратификации соглашения между Украиной и Россией по вопросам продления срока пребывания в Украине Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос, на самом ли деле в сессионном зале парламента круглосуточно находятся народные депутаты-“регионалы”.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что как только появилась угроза срыва работы Верховной Рады, депутаты от Партии регионов “прибегли к некоторым шагам” по обеспечению работы парламента на этой пленарной неделе.

При этом, по его словам, эти меры будут применяться, как внутри парламента, так и за его пределами. “Они будут достаточными для того, чтобы обеспечить работу парламента”, - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля народные депутаты Андрей ШКИЛЬ (БЮТ) и Ярослав КЕНДЗЕР (НУ-НС) заявили, что депутаты от Партии регионов забаррикадировали сессионный зал Верховной Рады и не пропускают в него представителей оппозиции.

По словам А.ШКИЛЯ, депутаты от оппозиционных фракций утром пытались войти в сессионный зал, однако это им не удалось, потому что все двери закрыты.

Оппозиционеры намеревались провести внеочередное заседание ВР с рассмотрением на нем вопроса о соглашении относительно продления срока пребывания в Украине Черноморского флота Российской Федерации.

Сегодня народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий ГРИЦЕНКО обвинил председателя парламента Владимира ЛИТВИНА и представителей коалиционных фракций в захвате сессионного зала и недопущении в него депутатов от оппозиции. По его словам, захват сессионного зала продолжается уже двое суток.

Планируется, что 27 апреля состоится одновременная ратификация этого соглашения как Верховной Радой Украины, так и Государственной думой России.

Между тем в Украине оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.