Регионалы забаррикадировали сессионный зал Верховной Рады

Народные депутаты от Партии регионов забаррикадировали сессионный зал Верховной Рады и не пускают в него представителей оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили народные депутаты Андрей ШКИЛЬ (БЮТ) и Ярослав КЕНДЗЁР (НУ-НС).

По словам А.ШКИЛЯ, депутаты от оппозиционных фракций утром пытались войти в сессионный зал, однако это им не удалось, потому что все двери закрыты.

В свою очередь, Я.КЕНДЗЁР продемонстрировал журналистам видеозапись, на которой четко видно, как депутаты пытались войти в сессионный зал. В частности, Я.КЕНДЗЁР через отверстие замка в дверях снял двух представителей Партии регионов – Олега НАДОШУ и Виктора КОРЖА, которые находятся в сессионном зале в ложе правительства.

Депутаты допускают, что, на самом деле, в сессионном зале находятся больше «регионалов», однако их просто не видно.

А.ШКИЛЬ и Я.КЕНДЗЁР не исключают, что сессионный зал ВР будет забаррикадирован вплоть до вторника, 27 апреля.