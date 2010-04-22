Харьковские бютовцы недовольны решением Тимошенко

Депутаты местных советов фракций БЮТ в Харьковском городском и областном советах заявляют о своем несогласии с решением президиума Политсовета партии «ВО «Батькивщина» о замене народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА на экс-губернатора Арсена АВАКОВА на посту руководителя Харьковской облорганизации «Батькивщины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА.

Так, по словам руководителя фракции БЮТ в Харьковском областном совете Андрея СТРОНОВА, «мы не против усиления БЮТ новыми сторонниками блока, но решение по замене председателя областной партийной организации полностью не соответствует реальным настроениям партийцев на местах и мнению местной команды БЮТ».

В свою очередь, руководитель Харьковской городской организации ВО «Батькивщина» Виктор ЛАРЧЕНКО заявил, что «подобное решение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО не имеет под собой никаких реальных оснований. Если оно вообще не является каким-то «недоразумением», то, скорее всего, это результат внутрипартийных интриг, ставящих БЮТ на Харьковщине на грань разрушения и раскола».

Заместитель главы фракции БЮТ в Харьковском городском совете Владимир НАКОНЕЧНЫЙ отметил: «Нашим лидером в регионе является А.ФЕЛЬДМАН, который никаких заявлений «по собственному желанию» не писал и из БЮТ выходить не собирался. А.ФЕЛЬДМАН вложил очень много сил и средств в развитие харьковского БЮТ, поэтому если сегодня с ним пытаются поступить несправедливо и некрасиво, то нет никакой гарантии что завтра так же не поступят с каждым из нас. Вообще это парадокс: из БЮТ не исключают явных вредителей и бездельников, но вместе с тем – пытаются «выдавить» настоящих лидеров и эффективных партийцев».

Кроме того, в сообщении приводится заявление харьковских БЮТовцыв: «Мы никогда не согласимся с любыми безосновательными, недемократичными и непрозрачными решениями киевского партийного руководства. Если наше мнение и мнение 40 тысяч партийцев в городе Харькове и Харьковской области будет проигнорировано – оставляем за собой право на адекватный политический ответ». С мнением депутатов и руководителей местных парторганизаций солидарны члены Бюро областной организации ВО «Батькивщина», сказано в заявлении.

Также в сообщении говорится, что сегодня в Харьковскую областную организацию «ВО «Батькивщина» пришло постановление президиума Политсовета партии «О председателе Харьковской областной партийной организации» за подписью Ю.ТИМОШЕНКО, в котором говорится об увольнении А.ФЕЛЬДМАНА с поста председателя областной парторганизации (по собственному желанию) и назначении А.АВАКОВА исполняющим обязанности председателя ХОО «ВО «Батькивщина».