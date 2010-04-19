Бойко и Миллер продолжили обсуждение цены на газ

14:30, 19 апреля 2010
Политика
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Министр ТЭК снова в Москве

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН находятся в Москве, где встретились в центральном офисе ОАО «Газпром» с председателем правления российской газовой компании Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Об том УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«На встрече было продолжено рассмотрение взаимодействия сторон в рамках долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа. В частности, обсуждались вопросы, связанные с ценовыми параметрами контракта купли-продажи российского газа», - говорится в сообщении «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Ю.БОЙКО был в «Газпроме» 16 апреля. По информации, распространенной пресс-службой правительства РФ, российский премьер Владимир ПУТИН по итогам переговоров дал указание подготовить проект соответствующего постановления правительства для оформления достигнутых договоренностей по цене на газ.

 

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