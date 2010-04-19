Кириленко: прежде чем ехать во Львов, Януковичу надо уволить Табачника

Лидер партии «За Украину!», народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ следует уволить министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, прежде чем он посетит с визитом Львов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил, находясь во Львове на конференции областной организации этой политсилы.

«Перед тем как посещать Львовщину, президенту ЯНУКОВИЧУ нужно, по меньшей мере, уволить министра образования ТАБАЧНИКА”, - отмечает лидер партии.

«Также следует поотменять поручения ТАБАЧНИКА, СЕМИНОЖЕНКО и других, которые касаются ликвидации Украинского Института национальной памяти, отмены государственных экзаменов по украинскому языку для бакалавров, внедрение негативных нововведений относительно отмены внешнего независимого тестирования», - прибавил В.КИРИЛЕНКО.