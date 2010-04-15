Налоговая и милиция уверились, что гендиректор Газэкс-Украина «чист»

Налоговая и милиция отказали в возбуждении уголовных дел против генерального директора ООО «Газэкс - Украина» Виталия ДЕМЬЯНЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Газэкс - Украина».

Как отмечается в сообщении, Печерское районное управление Главного управления МВД Украины в городе Киеве и Управление налоговой милиции в городе Киеве после проведения ряда проверок относительно деятельности должностных лиц ООО «Газэкс - Украина» отказали в возбуждении уголовных дел.

Пресс-служба напоминает, что 6 апреля 2010 года Прокуратура города Киева по результатам проверки приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления относительно генерального директора ООО «Газэкс - Украина» В.ДЕМЬЯНЮКА.

СПРАВКА. Участниками ООО «Газэкс - Украина» являются Виталий ДЕМЬЯНЮК и оффшорная компания Narell Enterprises Ltd, владеющая долей 99,9956% уставного фонда.