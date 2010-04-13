В решении КС Рябоконь увидел начало конституционной реформы

Экс-кандидат на пост Президента Украины юрист Олег РЯБОКОНЬ считает решение Конституционного Суда Украины об участии отдельных депутатов в формировании парламентской коалиции правовым нонсенсом, поскольку нарушается принцип верховенства права. Об этом он заявил на официальном сайте Всеукраинского общественного объединения «Гражданское движение Олега Рябоконя».

По словам специалиста, это решение КС, “по-видимому, - цитируя высказывание председателя суда, - отвечает “реальным процессам жизни”, но никак не положением Конституции. Это свидетельствует о том, что система власти, построенная при действующей Конституции, претерпевает существенные изменения, поскольку не отвечает требованиям правящей элиты”.

“Виктор ЯНУКОВИЧ и Николай АЗАРОВ прекрасно понимают, что решение Конституционного Суда – это слишком шаткий фундамент для легитимизации правительства, – говорит О.РЯБОКОНЬ, – поскольку уже в ближайшее время будет решаться вопрос о соответствии Конституции Регламента Верховной Рады. И шансы признания антиконституционными положений о формировании коалиции отдельными депутатами достаточно высоки”.

С одной стороны, отмечает О.РЯБОКОНЬ, новая власть во главе с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ должна принимать быстрые решения в условиях кризиса и беспорядка, который она унаследовала от предшественников, с другой стороны, недостаточная поддержка правящей силы со стороны граждан не позволяет контролировать все процессы за действующими положениями Конституции, заложившей перекрестные рычаги контроля и влияния между разными ветвями власти. Поэтому получение хоть и временного, но управляемого правительства и парламента создает призрачное впечатление контроля за ситуацией.

Новые выборы при действующей системе – слишком рискованный шаг для провластных кандидатов, поскольку что не гарантируют безоговорочного контроля за властью. “Пропорциональная система по партийным спискам, фактически, похоронена решением Конституционного Суда. Теперь нет никакого смысла политическим партиям формировать списки на выборы, нести расходы на избирательные кампании, если депутаты в любое время могут выйти из фракции и без лишней мороки вести собственную политику. Такая ситуация неминуемо приведет к попыткам власти перекроить систему выборов и закрыться не только от влияния граждан, но и от влияния оппозиционных сил”, – утверждает О.РЯБОКОНЬ.

Таким образом, для правящей верхушки остро возникает вопрос смены системы власти, которая нуждается в конституционной реформе. И вполне реально, что следующим шагом новой власти будет инициирование внесения изменений в Конституцию и переход к президентской форме правления, вместе с изменением системы выборов как в Верховную Раду, так и в местные органы самоуправления.

“Баланс политических сил, который было достигнут благодаря компромиссу политического треугольника Кучма-Ющенко-Янукович во время Помаранчевой революции, нарушен, что неминуемо приведет к изменениям в системе полномочий органов государственной власти”, – просуммировал О.РЯБОКОНЬ.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2010 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Согласно закону, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входят большинство народных депутатов конституционного состава Верховной Рады.

11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций "Стабильность и реформы". В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, а также отдельные народные депутаты.

Решением от 6 апреля с.г. Конституционный Суд Украины признал, что отдельные народные депутаты, в частности не находящиеся в составе фракций, инициировавшие создание парламентской коалиции, имеют право входить в состав коалиции.

Обнародовав это решение 8 апреля, председатель КС Андрей СТРИЖАК сказал: решение Конституционного Суда Украины о возможности вхождения отдельных народных депутатов в состав парламентской коалиции было вынесено на основе правовой ситуации, сложившейся на сегодняшний день. «Конституция не изменилась (с момента вынесения КС решения относительно формирования парламентской коалиции исключительно фракциями в сентябре 2008 года – УНИАН). Изменилась правовое регулирование – был принят закон о Регламенте (Верховной Рады), наконец, через вторые наши потуги. Новое толкование на этом этапе мы не могли давать без учета законо о Регламенте, поэтому конституционное положение реализовано только сейчас, к величайшему сожалению», - сказал А.СТРИЖАК.

В то же время он заметил, что решение КС от 2008 года относительно коалиции остается действующим, но в связи с принятием закона о Регламенте ВР, правовая ситуация изменилась.

Оппозиция заявила, что будет требовать отставки судей Конституционного суда за нарушение ими присяги судьи.

Напомним, 19 сентября 2008 года КС обнародовал решение о том, что коалицию в парламенте могут формировать исключительно фракции. Решение обнародовал председатель КС А.СТРИЖАК.