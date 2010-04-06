Фельдман призывает защитить бизнес от "безосновательных проверок"

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН призывает принять закон, который будет “защищать предпринимателей от безосновательного вмешательства со стороны контролирующих органов, будет предотвращать коррупцию и создаст предохранители на пути использования проверок в качестве инструмента антиконкурентной борьбы”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, речь идет о законопроекте №5327, авторами которого являются депутаты от БЮТ А.ФЕЛЬДМАН и Олег ГЕЙМАН.

В частности, по словам А.ФЕЛЬДМАНА, плановые проверки предприятий, которые занимаются коммерческой деятельностью, должны проводиться или представителями Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), или исключительно по решению у суда. “Исключением из этого правила являются проверки, которые проводятся в порядке, установленном Законом “Об оперативно-розыскной деятельности” и Уголовно-процессуальным кодексом», - добавил депутат.

При этом А.ФЕЛЬДМАН отметил, что согласно законопроекту, контролирующий орган вправе приступить к проверке лишь при условии предоставления предпринимателю копии решения суда о проведении проверки, в котором четко указываются основания проверки, дата ее начала и дата окончания.