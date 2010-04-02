Портнов стал заместителем главы администрации Януковича (обновлено)

Президент Виктор Янукович назначил Андрея Портнова заместителем главы Администрации Президента.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте.

Портнов стал руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Андрей Портнов в комментарии "Украинской правде" отметил, что Виктор Янукович озвучил ему своё предложение сегодня в 15 часов. "Состоялась встреча с президентом, на которой я согласился заняться судебной реформой в Украине", - сказал Портнов.

Портнов также отметил, что слагает свои депутатские полномочия.