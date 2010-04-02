Портнов стал заместителем главы администрации Януковича (обновлено)
20:25, 02 апреля 2010Политика
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Указ на официальном сайте
Президент Виктор Янукович назначил Андрея Портнова заместителем главы Администрации Президента.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте.
Портнов стал руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.
Андрей Портнов в комментарии "Украинской правде" отметил, что Виктор Янукович озвучил ему своё предложение сегодня в 15 часов. "Состоялась встреча с президентом, на которой я согласился заняться судебной реформой в Украине", - сказал Портнов.
Портнов также отметил, что слагает свои депутатские полномочия.
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