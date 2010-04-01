Азарову не хватает мест, чтоб удовлетворить аппетиты соратников?

13:04, 01 апреля 2010
Политика
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Распоряжения - на сайте Кабмина

Кабинет министров Украины распоряжением № 704-р от 31 марта ввел дополнительную должность заместителя министра внутренних дел. Постановлением № 703-р от того же числа введена дополнительная должность первого замминистра обороны.

Тексты соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА обнародованы на Правительственном портале.

В то же время, сообщений о назначении на эти должности пока нет.

 

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