Азарову не хватает мест, чтоб удовлетворить аппетиты соратников?
13:04, 01 апреля 2010Политика
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Распоряжения - на сайте Кабмина
Кабинет министров Украины распоряжением № 704-р от 31 марта ввел дополнительную должность заместителя министра внутренних дел. Постановлением № 703-р от того же числа введена дополнительная должность первого замминистра обороны.
Тексты соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА обнародованы на Правительственном портале.
В то же время, сообщений о назначении на эти должности пока нет.
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