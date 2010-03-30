Азаров: Украина заинтересована свободно торговать с Канадой

Украина и Канада уже в текущем году могут заключить соглашение о свободной торговле.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Даниэлем КАРОНОМ.

По словам Н.АЗАРОВА, Украина заинтересована в скорейшем подписании соглашения о свободной торговле с Канадой.

Глава правительства отметил, что в прошлом году резко снизился объем торговых отношений между Украиной и Канадой: «Он составил лишь 382 млн. дол. Для таких стран, как Канада и Украина, это не деньги. И это говорит о том, что практически торговля замерла».

При этом премьер-министр отметил, что потенциал двух стран намного больше: «Мы можем в пять раз увеличить товарооборот».

И поэтому сейчас, по словам Н.АЗАРОВА, Украина готова приступить к переговорам о подписании соглашения о свободной торговле между двумя странами. Он уверен, что это соглашение принесет взаимную выгоду, как Украине, так и Канаде.

Глава правительства дал поручение «оживить» работу межправительственной комиссии и активизировать работу по подготовке подписания соглашения. Н.АЗАРОВ отметил, что Украина готова принять канадскую делегацию высокого уровня, которая собирается посетить Украину в мае для обсуждения ряда вопросов сотрудничества, в частности, и по подписанию соглашения о свободной торговле.

В свою очередь посол Канады в Украине подчеркнул, что в 2010 году Украина и Канада могут подписать соглашение об обмене молодежью и соглашение о свободной торговле. По его словам, уже наработаны варианты этих документов. Д.КАРОН выразил уверенность в успешном завершении переговоров по подписания данных соглашений.