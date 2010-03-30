Могилев собрался сделать из милицейских начальников Цицеронов

Сегодня на базе Академии управления Министерства внутренних дел стартовали трехдневные профильные учения для новоназначенных руководителей органов внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, начались учения из совещания, которое проводил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

Первая встреча с новоназначенными руководителями проходила под эгидой установок и указаний. Министр заверил всех присутствующих, что, во-первых, кадровые вопросы «за деньги» уже решаться не будут, ведь в последнее время такие горе-руководители, «жаждущие» получить финансовую поддержку от «желающих устроить кого-то» в органы внутренних дел, нередко становятся жертвами мошенников, а хуже - когда берут на работу непрофессионалов.

“Вы уже по два-три дня поработали на местах и имеете представление о том, что там делается. Поэтому, кто бы вам не звонил по телефону, чиновники любых рангов, и не предлагали кого-то «устроить» на работу – сразу сообщайте в министерство, ведь все кадровые назначения будут выполняться только через Центральный аппарат. Мы должны искоренить ту беду, которая за деньги «вырастила» руководителей и начальников. Нам нужны только профессионалы, ведь уже через несколько суток нас спросят о том, что мы сделали”, - заявил А.МОГИЛЕВ.

Кроме этого, министр остановился еще на нескольких основных моментах будничной работы милиции. В частности, соблюдение прав и свобод граждан, учетно-регистрационной дисциплины, раскрытие преступлений и создание общественных советов при областных управлениях, которые должны возглавить непосредственно руководители. Коснулись на совещании и вопроса материально-технического обеспечения, зарплаты милиционеров и улучшения условий труда.

Что же касается учений, то, по данным ДСО, новоназначенные полковники и генералы в эти дни будут совершенствовать и демонстрировать все то, что должны уметь делать на службе они и их подчиненные. В частности, как отметил директор Департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ, кроме огневой, юридической и физической подготовок, руководителям будет предложен специальный курс «основы публичных выступлений и роли средств массовой информации в общественной жизни».