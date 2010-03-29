С завтрашнего дня Игорь Бакай - снова честный человек

Столичная прокуратура еще не определилась, будет ли подавать апелляцию на решение Печерского районного суда Киева, которым были закрыты все уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего руководителя Государственным управлением делами Игоря БАКАЯ, хотя срок подачи апелляционной жалобы истекает 30 марта.

Как сообщил УНИАН прокурор г. Киева Юрий УДАРЦОВ, "решение еще не принято, но время еще есть".

Вместе с тем в интервью телеканалу ТВі адвокат И.БАКАЯ Роман КРАВЧУК заявил, что его подзащитный "будет чист перед украинским законодательством", если к вторнику (30 марта) прокуратура Киева не подаст апелляцию.

«На сегодняшний день это означает, что есть решение, которым отменено постановление, но оно еще не вступило в силу. Оно снимает все обвинения в отношении БАКАЯ, поскольку они являются надуманными и, по моему мнению, заполитизированными», - сказал юрист.

Как сообщал УНИАН, 24 марта 2010 года Печерский районный суд Киева закрыл все уголовные дела, возбужденные Генеральной прокуратурой Украины и прокуратурой столицы в отношении И.БАКАЯ.

Как сообщил УНИАН прокурор Киева Ю.УДАРЦОВ, "такое решение было принято судом, и сейчас мы определяемся, подавать апелляцию или нет - там несколько дел".

26 марта в интервью журналистам заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА выразила свое возмущение этим решением.

Уголовные дела в отношении И.БАКАЯ были возбуждены в 2006 г. Его обвиняли в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении государственного имущества. Речь шла об отчуждении столичных гостиниц «Днепр», «Украина», недвижимого имущества Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Также его обвиняли в злоупотреблении при использовании авиационной техники госпредприятия «Украина» и ряде других преступлений. Убытки нанесенные государству И.БАКАЕМ должности руководителя Госуправления делами превысили, по данным правоохранителей, 350 млн. грн. По результатам проверки Контрольно-ревизионного управления, проведенной в 2005 году, было установлено, что в целом Госуправление делами и его центральный аппарат незаконно потратили 828,5 млн. грн.

И.БАКАЙ выехал из Украины в Россию в 2004 году после своей отставки с должности руководителя Государственного управления делами.

Он возглавлял Государственное управление делами с октября 2003 года по декабрь 2004 года.