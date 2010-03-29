С завтрашнего дня Игорь Бакай - снова честный человек
Прократура не подала апелляцию
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Как сообщил УНИАН прокурор г. Киева Юрий УДАРЦОВ, "решение еще не принято, но время еще есть".
Вместе с тем в интервью телеканалу ТВі адвокат И.БАКАЯ Роман КРАВЧУК заявил, что его подзащитный "будет чист перед украинским законодательством", если к вторнику (30 марта) прокуратура Киева не подаст апелляцию.
«На сегодняшний день это означает, что есть решение, которым отменено постановление, но оно еще не вступило в силу. Оно снимает все обвинения в отношении БАКАЯ, поскольку они являются надуманными и, по моему мнению, заполитизированными», - сказал юрист.
Как сообщал УНИАН, 24 марта 2010 года Печерский районный суд Киева закрыл все уголовные дела, возбужденные Генеральной прокуратурой Украины и прокуратурой столицы в отношении И.БАКАЯ.
Как сообщил УНИАН прокурор Киева Ю.УДАРЦОВ, "такое решение было принято судом, и сейчас мы определяемся, подавать апелляцию или нет - там несколько дел".
26 марта в интервью журналистам заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА выразила свое возмущение этим решением.
Уголовные дела в отношении И.БАКАЯ были возбуждены в 2006 г. Его обвиняли в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении государственного имущества. Речь шла об отчуждении столичных гостиниц «Днепр», «Украина», недвижимого имущества Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Также его обвиняли в злоупотреблении при использовании авиационной техники госпредприятия «Украина» и ряде других преступлений. Убытки нанесенные государству И.БАКАЕМ должности руководителя Госуправления делами превысили, по данным правоохранителей, 350 млн. грн. По результатам проверки Контрольно-ревизионного управления, проведенной в 2005 году, было установлено, что в целом Госуправление делами и его центральный аппарат незаконно потратили 828,5 млн. грн.
И.БАКАЙ выехал из Украины в Россию в 2004 году после своей отставки с должности руководителя Государственного управления делами.
Он возглавлял Государственное управление делами с октября 2003 года по декабрь 2004 года.