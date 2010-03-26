Окружной админсуд Киева закрыл дело против Литвина

Сегодня Окружной административный суд города Киева закрыл производство по делу, в котором объединены иск Николая КАТЕРИНЧУКА и иск Романа ЗВАРИЧА к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНА относительно обжалования его действий по объявлению о прекращении деятельности коалиции депутатских фракций. Суд считает, что административная юрисдикция не распространяется на такой вид спора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Европейской партии Украины Николая КАТЕРИНЧУКА.

«Итог сегодняшнего заседания является достаточно неожиданным: со ссылкой на положение пункта 1 части 1 статьи 157 Кодекса административного судопроизводства Украины постановлением суда производство по делу закрыто, поскольку суд признал, что это дело не следует рассматривать в порядке административного судопроизводства. На заседании объявлена лишь вступительная и резолютивная части, а полный текст постановления стороны смогут получить 30 марта”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК. По его словам, “в большинстве своем мотивы судебного решения сейчас остаются неизвестными, хотя по окончании заседания председательствующий по делу судья Олег БАЧУН заверил стороны, что в постановлении будут изложены основательные и убедительные аргументы. При этом председатель также отметил, что вопрос образования и прекращения деятельности коалиции депутатских фракций являются, по сути, внутренне организационными вопросами работы парламента. В связи с этим спор относительно действий председателя на пленарном заседании Верховной Рады Украины не может рассматриваться и решаться ни одним административным судом».

Как считает Н.КАТЕРИНЧУК, “мотивация суда вообще кажется странной и абсолютно непонятной”. “Возникает вопрос: куда должен обратиться человек в этой стране, чтобы обжаловать решение, принятое парламентом? Если до принятия Регламента Верховной Рады не было возможности оспаривать действия или бездеятельность парламента, то с момента принятия его как закона такие основания появились», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

При этом он сообщил, что на указанное решение суда будет поданную апелляцию. “Мы не собираемся останавливаться и готовим соответствующую апелляцию. Даже если апелляционный суд оставит предыдущее решение, то будет соответствующее обращение и в Верховный Суд. По моему убеждению, в этом деле нужно поставить точку раз и навсегда даже затем, чтобы понимать, где же защищать свои права. А позиция суда о том, что это, мол, не «наша парафия» выглядит просто абсурдно», - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Н.КАТЕРИНЧУК обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой признать действия В.ЛИТВИНА «относительно объявления о прекращении деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины «национального развития, стабильности и порядка», которые имели место во время пленарного заседания Верховной Рады 2 марта 2010 года, противоправными и такими, которые совершены с нарушением Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины».