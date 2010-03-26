Янукович: если КС признает коалицию незаконной, пойдем на выборы

До конца марта в Украине будет завершен процесс формирования всей вертикали исполнительной власти.

Как сообщает официальный сайт главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи с делегацией Европарламента, возглавляемой вице-президентом группы прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте Адрианом СЕВЕРИНОМ.

Глава государства отметил, что главные усилия новой власти сейчас направлены на стабилизацию политической и экономической ситуации.

«Создана коалиция в парламенте, утвержден новый состав правительства, идет формирование местных органов власти», – сказал Президент Украины.

Он подчеркнул, что сейчас идет процесс подготовки государственного бюджета на 2010 год.

«Мы намерены уже в апреле подать проект бюджета в Верховную Раду, и мы сделаем все, чтобы он был рассмотрен и одобрен до конца апреля», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщается, главной темой встречи стало ускорение процесса отмены визового режима. Президент отметил, что положительно воспринял решение Европарламента о признании права Украины претендовать на членство в ЕС и перспективах введения безвизового режима.

В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость ускорения разработки «дорожной карты», выполнение которой позволит ввести безвизовый режим для поездок граждан Украины в страны Евросоюза.

В ходе встречи также обсуждалась ситуация с рассмотрением в Конституционном Суде представления относительно легитимности формирования парламентской коалиции.

«Если Конституционный Суд признает, что коалиция сформирована незаконно, я приму решение о досрочных парламентских выборах. Я никогда ни при каких обстоятельствах не пойду на нарушение действующей Конституции», – подчеркнул Президент Украины.

В свою очередь А.СЕВЕРИН отметил: «Мы – ваши друзья. Друзья настоящие и давние. И именно эта дружба содействовала тому, что мы смогли так быстро сюда приехать. Очень хорошо, что нам не пришлось переоценивать свою позицию относительно политических процессов, которые происходят в Украине, и поэтому мы всем хотели заявить о нашей поддержке вас и политического руководства Украины. Ваши обещания взвешенные, и поэтому есть большие надежды на то, что они будут выполнены».

«Мы довольны, что вам удалось создать коалицию, которая сейчас возьмется за решение неотложных политических и экономических вопросов, и мы надеемся, что Конституционный Суд вынесет решение, которое подтверждает правомерность создания этой коалиции. Безусловно, досрочные выборы могли бы быть также конституционным выходом, но нам больше импонирует стабильность в государстве, чем внеочередные выборы», - подчеркнул А.СЕВЕРИН.