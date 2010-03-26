В ЕЦ говорят, что Табачник «тактично» напомнил ректорам о деньгах

Заместитель председателя партии “Единый Центр”, народный депутат Леся ОРОБЕЦ считает, что министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК при пересмотре условий внешнего независимого оценивания должен учесть мнение педагогов, абитуриентов, их родителей, украинских и зарубежных экспертов, а не только руководителей части высших учебных заведений.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

“В то же время, вчерашнее совещание Дмитрия ТАБАЧНИКА с ректорами отдельных вузов свидетельствует о желании подменить процедуру общественного обсуждения министерских инициатив банальной игрой в поддавки с административно зависимыми от министерства ректорами”, – сказала Л.ОРОБЕЦ.

Народный депутат считает, что подобная имитация общественной экспертизы противоречит интересам государства, маскируя не только существенные риски, угрожающие образовательной реформе в случае воплощения планов министра, но и массовое недовольство со стороны экспертной среды и общества. «Встреча, которая должна была продемонстрировать поддержку общественностью авантюрных намерений ТАБАЧНИКА, превратилась в парад унизительных заверений со стороны подчиненных ему лиц в личной преданности начальнику», - отметила Л.ОРОБЕЦ.

По мнению политика, от такой встречи трудно было ожидать другого результата. «Ректоры были собраны в канун подготовки бюджета и определения квот на госзаказ. Им тактично напомнили о «государственном финансировании» и 700 делах по лицензированию и аккредитации, которые должна в ближайшее время рассмотреть Государственная аттестационная комиссия. К сожалению, есть немного ректоров, которые не поддержали бы министра при такой постановке вопроса», – заметила депутат.

Заместитель председателя “Единого Центра” отметила, что у министра еще есть шанс подойти к реформам в образовании действительно профессионально. «Просто надо попробовать услышать и понять, чего хотят не только твои фактически подчиненные, но и представители общественности. Конечно, за два месяца до вступительной кампании можно только имитировать общественное обсуждение. Поэтому мы призываем министра отложить стахановские методы, которые в образовании несут только угрозы, и перенести обсуждение нововведений, а нынешнюю вступительную кампанию провести без экспериментов над выпускниками», - сказала Л.ОРОБЕЦ.