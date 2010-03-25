Чучело Табачника отправили поездом в Москву

Активисты сумских областных организаций “Молодой Народный Рух”, “Союз украинской молодежи”, “Молодежный националистический конгресс” и “Студенческое братство Сумщины” в рамках «АнтиТабачной кампании» вчера отправили в столицу России поездом “Сумы-Москва” чучело министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции организовали на перроне железнодорожного вокзала в Сумах пресс-конференцию, во время которой рядом за стол посадили чучело министра и “торжественно вручили” ему билет в Москву.

“Вручаем Вам билет на Москву, поезд №117, вагон 4, плацкартный, место 4, к сожалению, верхнее. Студенты от души собирали деньги на билет. Но, сами понимаете, студенты – народ бедный, и на билет в обратную сторону не хватило. И на постель тоже. Живите там счастливо. Скучать не обещаем”, – сказала председатель правления областной организации “Студенческое братство Сумщины” Анна ТОВСТУХА, “обращаясь” к чучелу.

При этом она сообщила, что средства на этот билет в Москву активисты собирали в течение трех дней, собрав 420 грн.

“На билет потратили около 260 грн. Пожелает ли “господин министр” на остальные питаться в дороге – точно не известно”, – сказал координатор “АнтиТабачной кампании” в Сумской области Андрей РЫБАЛКА.

На проводы “министра” собралось около 60 студентов, журналистов и жителей Сум. Все вместе они “довели” чучело до вагона, после чего посадили его на место в вагоне. В 19.12 вечера, когда поезд тронулся от перрона в путь, организаторы включили через мегафон марш “Прощание славянки”, а собравшиеся дружно помахали вслед руками.

Студентка первого курса Сумского национального университета Оксана БОНДАРЕНКО заметила, что как вчерашняя абитуриентка может смело оценить пользу внешнего независимого оценивания, и не видит смысла в дополнительных экзаменах, которые, по ее мнению, повышают возможность коррупции и приводят к обесцениванию ВНО.

А.ТОВСТУХА также напомнила, что Сумской городской совет принял обращение к Президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины с требованием освободить Д.ТАБАЧНИКА от должности министра образования и науки.

В интервью УНИАН А.ТОВСТУХА сообщила, что студенты сумских вузов также приняли заявление к Президенту, спикеру парламента и руководителю правительства. В заявлении сказано, что “назначение на должность министра образования и науки Украины одиозного политика Дмитрия ТАБАЧНИКА шокировало молодежное, образовательное, научное и культурное сообщество Сумщины. Важная сфера гуманитарной политики отдана человеку, который сознательно, открыто и системно выступает против основ государственности и национальной идентичности: единого государственного украинского языка, национальной истории и соборности. Фактически наша судьба, судьбы наших детей и внуков, будущее нашей Родины по воле политиканов оказались в руках человека, “прославившегося” целым рядом вопиющих “украиноненависнических”, ксенофобских выступлений...”.

По словам А.ТОВСТУХИ, молодежные организации обеспокоены дальнейшим сотрудничеством “с таким” министром образования, ведь их взгляды не имеют общих точек соприкосновения. Работа общественных организаций направлена на объединение общества вокруг национальных ценностей, чтобы жители левого и правого берегов Днепра считали себя гражданами одной страны – Украины, а деятельностью Д.ТАБАЧНИКА в должности министра образования и науки Украины эти старания будут перечеркнуты, убежден студенты.

В рамках «АнтиТабачной кампании» в Сумской области уже распространяются листовки пропагандистского характера, собираются подписи членов общественных организаций, которые приобщаются к движению. Инициаторы кампании также заявляют, что готовы организовать пикет со своими требованиями во время представления нового губернатора области, которое должно состояться уже в ближайшее время.