В Госдуме говорят, что Россия газ на язык менять не будет

Депутат Госдумы России Сергей МАРКОВ считает, что у Украины есть шанс добиться снижения цены российского газа, однако это будет зависеть от решения комплекса экономических вопросов.

Такое мнение он высказал в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ.

«Раньше, пять лет назад, мы очень хотели консорциума, чтобы не вкладывать миллиарды в обходные потоки. Однако сейчас эти миллиарды уже вложены. Если Украина станет союзником России на мировом рынке, то цена будет снижена, а если мы останемся конкурентами, то зачем нам спонсировать экономику Украины?», - сказал С.МАРКОВ.

Он отметил, что прямого снижения цены на газ и как результат - субсидирования экономики - не будет.

«Россия субсидирует экономику Беларуси, поскольку эта страна является членом Таможенного союза и ЕЭП. В таком случае России выгодно, чтобы Беларусь не скатилась в кризис. То есть, чем более союзнической является экономика страны, тем это более выгодно России», - сказал С.МАРКОВ.

По его словам, предыдущая власть Украины снизила желание РФ помогать украинской экономике.

В тоже время он отметил, что Россия готова уменьшать цены на газ для Украины за счет увеличения российской прибыли в Украине.

«Предположим, РФ уменьшает на 100 млн. долл. в год траты Украины на газ, но за счет других решений Москва получает свою прибыль на 200 млн. долл. Это - возможность продавать газ украинским потребителям напрямую или какие-то другие договоренности, причем не обязательно в газовой сфере», - сказал С.МАРКОВ.

Он подчеркнул, что в противном случае, если будут уступки для Украины на определенную суму, именно в таком размере будут исчисляться убытки российской экономики.

С.МАРКОВ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ думают не столько о цене на газ, а о совместных экономических проектах по получении прибыли, за счет которой можно решить и проблемы высокой цены на голубое топливо.

По его словам, сейчас заинтересованность России и ЕС в создании газотранспортного консорциума составляет по 10%, а Украины – 80%.

В тоже время, С.МАРКОВ уверен, что Россия не пойдет на снижение цены на газ взамен на расширения использования русского языка в Украине.

«Россия не пойдет на покупку государственного статуса языка за счет снижения цены на газ», - сказал он.