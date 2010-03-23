Сегодняшние переговоры в Москве будут касаться не только газа?

Главной целью переговоров, которые начинаются сегодня в столице РФ, будет перевод газовых отношений между Киевом и Москвой в русло «равноправного партнерства». Об этом радио "Свобода" заявил руководитель Департамента газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Константин Бородин.

«Если Украина платит рыночную цену за российский газ, то это должно сказываться и на тарифах транзита», – заявил Бородин. Однако, какими конкретно аргументами будет апеллировать Украина, господин Бородин не уточнил, отметив, что будет речь идти о целом комплексе вопросов.

Очевидно, что одним из аргументов украинской стороны будет перспектива создания газового консорциума. Однако, не исключено, что газовые переговоры могут касаться как языковой темы, так и темы Черноморского флота.

«Мне трудно выделить какой-то одно направление, которое могло бы быть главным. Будет обсуждаться целый круг вопросов, – говорит Константин Бородин. – Сотрудничество в области транспортировки газа также не настолько простое, как и создание консорциума. Ведь необходимо обсудить и планы российской стороны относительно строительства обходных газопроводов, насколько они могут корректироваться в случае создания сценария консорциума».