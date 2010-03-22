В БЮТ пронюхали, что ПР готовит спецоперацию в окружении Черновецкого

Народный депутат Украины от БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО убежден, что Партия регионов не заинтересована в досрочных выборах в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам депутата, “регионалы” осознают, что у них нет серьезной поддержки в городе Киеве для победы.

В.БОНДАРЕНКО убежден, что “запланирована спецоперация по замене заместителей ЧЕРНОВЕЦКОГО, его окружения на представителей другого региона, который сегодня комплектует кадры по всей Украине”. По его мнению, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ удержится в должности, но будет иметь намного меньшее влияние на решение вопросов в Киеве. Депутат также прогнозирует, что останется в должности и заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, поскольку “сегодня он является неприкосновенным, потому что его отец (речь идет о народном депутате Украины от НУ-НС Станиславе ДОВГОМ - УНИАН) активно пошел в коалицию с Партией регионов в Верховной Раде”.

В.БОНДАРЕНКО считает, сегодня этот процесс по замене кадров уже начался, поскольку у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО “уже за спиной работает регионал Виктор СИВЕЦ (и.о заместителя председателя КГГА – УНИАН), а также ряд начальников управлений “работает на регионалов”. “Идет процесс вымывания из окружения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО тех людей, которых он привел, и будет осуществляться их замена”, - сказал В.БОНДАРЕНКО.

По его прогнозам, может быть уволен первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, а также “непонятно, что там делать Ирэне КИЛЬЧИЦКОЙ (заместитель председателя КГГА - УНИАН)”. Депутат считает, что может состояться и реорганизация, при которой количество заместителей мэра Киева с 19 уменьшится до 8.

В.БОНДАРЕНКО отметил, что во время совещания премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития города Киева состоялось “лишь выпускание пара с целью показать киевлянам, что центральная власть обеспокоена ситуацией в городе”. “Я не вижу ни одного шага новой власти по наведению порядка в Киеве с тем, чтобы отстранить от власти людей, которые разбазаривали Киев и фактически уничтожили его”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 марта во время совещания с руководством Киевской городской государственной администрации премьер-министр Н.АЗАРОВ заявил, что киевской власти отведен трехмесячный срок для решения проблем в столице.

«Мы отводим немного времени - три месяца максимум. Эти три месяца не означают, что мы вас отпускаем в свободное плавание. Если ситуация не улучшится, то придется принимать более жесткие меры», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ заявил, что власть в столице работает неудовлетворительно, назвав одной из причин этого неверную расстановку кадров. “Многие чиновники не являются специалистами в области городского хозяйства. Часть руководителей вообще назначена по непонятным критериям”, - сказал Н.АЗАРОВ.

“Поэтому вопрос ставится жестко: или улучшайте свою работу, или добровольно пишите заявления”, - сказал премьер.